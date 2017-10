Cristian Mungiu, decorat joi cu Ordinul Legiunea de Onoare, recunoastere din partea presedintelui Republicii Franceze

"Anul acesta, Franta are placerea si onoarea de a-l decora pe cel mai bun ambasador franco-roman, Cristian Mungiu. Draga Cristian, ai primit deja oficial Ordinul Cavaler al Artelor si Literelor acordat de ministerul francez. Saptamana viitoare, doamna ambasador a Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, iti va acorda insemnele de Cavaler al Ordinului National Legiunea de Onoare, ceea ce inseamna o recunoastere a presedintelui Republicii Franceze pentru serviciile aduse Frantei", a spus Gigaudaut."Franta are sansa de a se asocia cu dumneavoastra, cu filmele dumneavoastra care calatoresc peste tot in lume", a adaugat Christophe Gigaudaut.Les Films de Cannes a Bucarest are loc anul acesta la Cinema Pro, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Taranului si Cinemateca Eforie. Filmul "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", de Cristian Mungiu, a fost prezentat in prezenta echipei la gala de deschidere a evenimentului.Ambasada Frantei si Institul Francez sunt partenerii acestui eveniment.Les Films de Cannes a Bucarest, festivalul care aduce din 2010 in Romania cele mai importante filme arthouse ale anului si pe cei mai reputati cineasti, va avea loc anul acesta in sapte orase din tara: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Brasov, Sibiu, Arad si Suceava.Les Films de Cannes a Bucarest a fost initiat in 2010 de regizorul Cristian Mungiu, cu sprijinul Delegatului General al Festivalului de la Cannes, Thierry Fremaux.