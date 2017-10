Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la Consiliul European

In cadrul reuniunii, va fi discutata Agenda Liderilor, document propus de catre presedintele Consiliului European, care detaliaza calendarul si subiectele care ar urma sa fie discutate de liderii europeni pana la finalul primului semestru al anului 2019.

De asemenea, va avea loc o sesiune in format UE27 dedicata discutiilor referitoare la retragerea Marii Britanii din Uniune in vederea evaluarii progreselor inregistrate pana in prezent in procesul de negociere.

Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, in privinta migratiei, presedintele Romaniei va sublinia importanta monitorizarii fluxurilor migratorii pe ruta Mediteranei de Est, pentru o mai buna gestionare a acestora. Totodata, Klaus Iohannis va sublinia ca implementarea Declaratiei UE-Turcia trebuie sa ramana o prioritate pentru Uniune.

Referitor la agenda digitala, seful statului va sustine necesitatea ca Piata Unica Digitala sa devina deplin functionala cat mai repede posibil. In plus, presedintele Iohannis va sublinia ca securitatea cibernetica este un element determinant pentru buna functionare a acestei piete.

In ceea ce priveste politica europeana de aparare, presedintele Romaniei va informa membrii Consiliului European cu privire la decizia tarii noastre de a participa la procesul de cooperare permanenta structurata (PESCO) chiar de la lansarea acestui proces, preconizata pentru luna decembrie a acestui an.