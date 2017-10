Miting al sindicatelor din Sanatate in Capitala, joi, la care sunt asteptati cateva mii de oameni din toata tara. Restrictii de trafic

Actiunea de protest este organizata de federatia Sanitas si este programata sa inceapa la ora 11.00, cu un miting in Piata George Enescu din Bucuresti, care va fi urmat de un mars catre Piata Victoriei, in intervalul 12.00 - 14.00.Mitingul ar urma sa aiba loc pe traseul: Piata George Enescu ¬ bulevardul Gh. Magheru ¬ Piata Romana ¬ Piata Victoriei.La protest, sunt asteptati pana la 8.000 de oameni din toata tara.Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat ca traficul rutier va fi inchis gradual, daca situatia o va impune, in intervalul orar 11.00-14.30, dupa cum urmeaza: strada Stirbei Voda, intre Calea Victoriei si strada Luterana; Calea Victoriei, intre bulevardul Dacia si strada C.A. Rosetti; strada Benjamin Franklin, intre Calea Victoriei si stradaNicolae Golescu; atrada C.A. Rosetti, intre Calea Victoriei si bulevardul Gheorghe Magheru. Rutele alternative sunt: bulevardul Gheorghe Magheru - bulevardul Nicolae Balcescu - Piata Universitatii, bulevarul Iancu de Hunedoara - Soseaua Stefan cel Mare - bulevardul Dacia - Piata Romana - Piata Universitatii, strada Buzesti- strada Berzei - strada Vasile Parvan - Splaiul Independentei - Piata Universitatii.Conform unui comunicat al federatiei, membrii Sanitas "sunt total nemultumiti de forma actuala a Legii ¬ cadru nr. 153/2017 care genereaza o multime de inechitati si discriminari in sistemul de salarizare din sanatate si asistenta sociala".Principalele solicitari ale Federatiei Sanitas sunt: eliminarea plafonului de 30% pentru sporurile specifice sistemului sanitar si de asistenta sociala; aplicarea integrala a cresterilor salariale pentru toti angajatii din sanatate si asistenta sociala, incepand cu 1 martie 2018; renuntarea la cresterea normei de baza (garzi suplimentare obligatorii) pentru medici; renuntarea la transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, deoarece acesta va anula cresterea salariala de 25% prevazuta de lege; acordarea sporurilor pentru conditii de munca intregului personal din sanatate si asistenta sociala, inclusiv personalului TESA; acordarea tichetelor de masa pe tot parcursul anului 2018; negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate."Dupa mitingul din 19 octombrie, Consiliul National Sanitas va decide asupra oportunitatii declansarii grevei generale in sistemul sanitar si de asistenta sociala", anuntau liderii sindicali.Reprezentantii sindicatelor din Sanatate au avut, miercuri, discutii cu reprezentantii Guvernului, la Palatul Victoria, in urma carora s-ar fi decis ca salariile medicilor sa fie stabilite in functie de locul de munca, cum ar fi ATI sau policlinica.Liderii sindicatelor din Sanatate urmeaza sa aiba si joi discutii pe aceasta tema, la Ministerul Sanatatii."Am gasit o solutie foarte importanta: ne intalnim sa punem la punct un salariu si sa modificam anexa 2 pentru fiecare loc de munca in parte", a precizat presedintele Federatiei Sanitas, Leonard Barascu, la finalul discutiilor de la Guvern.¬Asta a fost ultima varianta pe care am decis-o si incercam ca impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Ministerul de Finante sa gasim aceasta posibilitate ca un om care lucreaza in ATI sa aiba un salariu care nu va fi acelasi cu al unui om care lucreaza in policlinica. Sporurile vor fi prinse in aceste salarii¬, a mai spus Barascu.