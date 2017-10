Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul afirmatiilor Elenei Radescu

"Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a afirmatiilor facute de doamna inspector judiciar Elena Radescu la un post de televiziune", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IJ, Alin Alexandru.Surse din IJ au precizat pentru Agerpres ca Elena Radescu nu ar fi cerut in ziua respectiva nicio masina de la Inspectia Judiciara."La ora 15.00, pentru ca asta a fost singurul control care s-a efectuat intr-un termen foarte scurt de la data emiterii. Adica s-a dispus controlul pe 3 si pe 17 trebuia sa inceapa. De obicei, pentru asemenea controale se acorda un termen de cel putin o luna de zile. Aici s-a acordat termen doua saptamani. Cand s-a emis ordinul, am anuntat ca trebuie sa comunicam ordinul cu obiectivele de control pentru ca nu aveau timpul material sa pregateasca documentele, tabelele si tot ce ceream noi. Si atunci, la ora aceea, 14, aproape 15, nu mai era nicio masina de la Inspectie (Inspectia Judiciara - n.r.). Am sunat: Doamna, s-a emis ordinul. Si atunci dumneaei a zis: Va trimit o masina sa aduceti ordinul, sa vad si eu ce pregatesc. Astea nu se fac de azi pe maine. Si asta a fost situatia. N-am avut nicio masina, ca masinile noastre mergeau la coafor si nu mai stiu unde. Si am zis: Trimiteti masina!", a declarat Elena Radescu la Antena 3.Pe 16 octombrie, inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, a precizat, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, ca Elena Radescu s-ar fi deplasat anterior la sediul Directiei Nationale Anticoruptie fara a se consulta cu membrii echipei si fara a instiinta conducerea IJ, contrar regulamentului."La data de 3 iulie, doamna Radescu, dupa emiterea Ordinului 71, s-a deplasat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie fara a se consulta cu membrii echipei de control si fara a instiinta conducerea Inspectiei Judiciare. Conform procesului verbal pe care aceasta l-a intocmit ulterior acestei vizitei, se mentioneaza ca s-au purtat de catre inspectorul judiciar cu procurorul-sef si cu adjunctul acestei, domnul Marius Iacob, discutii privind conditiile in care se va desfasura controlul si obiectivele stabilite. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie judiciara nu prevede organizarea unei astfel de intalniri", a declarat Gheorghe Stan.El a explicat ca dispozitiile legale impun echipei de inspectori judiciari solicitarea comunicarii datelor si informatiilor necesare, in raport de obiectivele controlului conducerii Parchetului unde urmeaza sa se efectueze verificarile, printr-o adresa avizata de catre seful Directiei de Inspectie Judiciara pentru procurori.