Klaus Iohannis l-a primit la Cotroceni pe ministrul de externe spaniol: Romania sprijina ferm suveranitatea si integritatea teritoriala ale Spaniei

Administratia Prezidentiala mentioneaza intr-un comunicat remis presei ca, in cadrul intrevederii, seful statului a "subliniat caracterul excelent al relatiei de parteneriat strategic dintre cele doua tari, fapt impartasit pe deplin de ministrul spaniol".De asemenea, "presedintele Klaus Iohannis a reafirmat sprijinul ferm al Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Spaniei, subliniind necesitatea, in contextul evolutiilor din Catalonia, a respectarii cadrului constitutional, precum si a principiilor dreptului international"."Presedintele Romaniei a reliefat, totodata, faptul ca, in viziunea tarii noastre, aceasta tema constituie o problema interna a Spaniei si a manifestat increderea ca, in acest cadru, vor fi gasite solutiile cele mai potrivite pentru revenirea la ordinea constitutionala spaniola", se mai precizeaza in comunicat.Referindu-se la comunitatea romaneasca din Spania, presedintele Iohannis si-a exprimat aprecierea pentru eforturile autoritatilor spaniole de a facilita integrarea cetatenilor romani in societatea spaniola, fiind recunoscuta contributia pozitiva a acestora la economia Spaniei."La randul sau, ministrul Alfonso Maria Dastis Quecedo a fost de acord ca integrarea comunitatii romanesti din Spania reprezinta o poveste de succes si a aratat ca Regatul Spaniei se bucura sa aiba aceasta comunitate importanta pe teritoriul sau", arata sursa citata.Seful statului a subliniat, de asemenea, nevoia ca cele doua tari sa consolideze tendinta ascendenta a cooperarii in domeniul economic, in contextul in care in prima jumatate a anului 2017 schimburile comerciale au crescut cu peste 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut."In egala masura, cei doi inalti oficiali au apreciat calitatea cooperarii bilaterale in alte domenii, inclusiv in cel al apararii, al interactiunii in cadrul Uniunii Europene si NATO, respectiv al combaterii terorismului, fiind mentionat in acest context proiectul romano-spaniol al infiintarii Curtii Internationale impotriva Terorismului", se mai mentioneaza in comunicatul Presedintiei.Presedintele Klaus Iohannis si ministrul Alfonso Maria Dastis Quecedo si-au exprimat "increderea ca, prin eforturi comune, Romania si Spania vor face si mai puternic parteneriatul strategic valoros care leaga cele doua state", conchide comunicatul.