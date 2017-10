Dragnea si Tariceanu evita sa precizeze daca se introduce impozit zero pentru salariile sub 2.000 de lei, asa cum prevedea programul de guvernare: "Alta intrebare"

Miercuri, Tariceanu a iesit primul de la sedinta coalitiei de guvernare, la care a participat si premierul Mihai Tudose, anuntand ca nu se renunta la trecerea contributiilor pentru asigurari sociale de la angajator la angajat si ca impozitul pe venit scade de la 16% la 10%.Ziaristii l-au intrebat daca se introduce cota zero pentru salariile sub 2.000 de lei. "In faza actuala nu stiu sa raspund la aceasta intebare", a raspuns Tariceanu, indrumandu-i pe ziaristi catre ministerul Finantelor sau Muncii.Ulterior, a iesit si Liviu Dragnea la declaratii, anunand si el ca se reduce impozitul pe venit de la 16% la 10%. Ziaristii l-au intrebat si pe liderul PSD daca se introduce cota zero pentru salarii sub 2.000 de lei."Alta intrebare", a replicat Liviu Dragnea, inainte de a adauga ca "mai multe detalii veti vedea de la guvern".