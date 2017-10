Noul ministru al transporturilor: Se va lucra 30 de zile pe luna, cat e nevoie, in fiecare zi, fara sarbatori/ Mihai Tudose: Totusi, daca se poate, sa facem o dispensa pentru februarie

Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, sustine ca se va mari ritmul de lucru la ministerul pe care il conduce. "Se mareste ritmul. Se va lucra 30 de zile pe luna, cat e nevoie, in fiecare zi, fara sarbatori, astfel incat sa dam vesti bune romanilor, sa vada cu ochii lor ca ceea ce e scris in programul de guvernare se infaptuieste", a declarat Felix Stroe miercuri, la inceputul sedintei de Guvern.Dupa aceasta declaratie, premierul Mihai Tudose i-a raspuns ironic: Totusi, daca se poate, sa facem o dispensa pentru februarie. "Da, 28 de zile in februarie", a admis Felix Stroe.