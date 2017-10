CCR discuta in 8 noiembrie sesizarea privind modificarile la Legea finantarii partidelor politice

La inceputul lunii octombrie, Camera Deputatilor a adoptat, cu 176 voturi "pentru", 96 "impotriva" si sapte abtineri, modificari la Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.Deputatii au aprobat raportul Comisiei juridice, care include mai multe amendamente propuse de PSD, printre care si abrogarea prevederii referitoare la confiscarea contributiilor pentru campania electorala. De asemenea, s-a decis si stabilirea unui prag minim pentru sumele alocate partidelor politice.Suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel putin 0,01% si cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut, stipuleaza textul adoptat de deputati. Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial, pana la 30 aprilie a anului urmator, cuantumul total al veniturilor din cotizatii, ale intregului partid, obtinute in anul fiscal precedent, precum si lista membrilor de partid care au platit in anul fiscal precedent cotizatii a caror valoare insumata depaseste 10 salarii minime brute pe tara, mai prevede textul adoptat.Modificarile prevad si depunerea unui raport sintetic, in locul unuia detaliat, anual, pana la 30 aprilie, dar si modificarea amenzilor pentru cazurile in care donatiile depasesc pragul prevazut de lege.Deputatii PNL si USR au criticat modificarile si au anuntat ca vor contesta la Curtea Constitutionala actul normativ prin care se aduc modificari Legii 334/2006."Am decis sa contestam la Curtea Constitutionala aceasta lege. Ne-am apucat deja de redactarea obiectiei de neconstitutionalitate. Vom invita toate partidele politice sa se alature demersului nostru, pentru ca asa cum a fost modificata Legea finantarii partidelor politice este foarte grav, ne intoarcem in timp, in perioada anului 2006 cand finantarile se faceau discretionar, se aduceau genti cu bani la partid fara niciun control. (...) Initiatorii, e vorba de opt deputati si senatori apartinand minoritatilor nationale, au incercat doar eliminarea unui alineat dintr-un articol al legii. Senatul a respins aceasta propunere dar in camera decizionala, Camera Deputatilor, deputatii PSD au venit cu 99 de amendamente prin care s-a deturnat total legea de la ceea ce isi propusese initial. Modificarile sunt de substanta, procedura este una interzisa de Constitutie si vom ataca la CCR", anunta deputatul USR, Stelian Ion.