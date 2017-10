Iohannis si-a amanat vizita la Lisabona. Amanarea, propusa de presedintele de Sousa din cauza incendiilor din Portugalia

Comunicatul Administratiei Prezidentiale:"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut miercuri, 18 octombrie a.c., o convorbire telefonica cu Presedintele Republicii Portugheze, domnul Marcelo Rebelo de Sousa, la initiativa acestuia.

Presedintele Marcelo Rebelo de Sousa a informat in legatura cu incendiile puternice care afecteaza Portugalia incepand cu 15 octombrie, soldate pana la acest moment cu zeci de persoane decedate si ranite, precum si cu importante pagube materiale.

Presedintele Portugaliei a precizat ca aceasta situatie exceptionala necesita mobilizarea tuturor factorilor de decizie din tara pentru a putea depasi efectele negative generate.

In acest context, Presedintele Marcelo Rebelo de Sousa a propus, cu parere de rau, amanarea vizitei de stat in Portugalia a Presedintelui Romaniei, care era programata in perioada 23-24 octombrie a.c.

Presedintele Klaus Iohannis a amintit mesajul de solidaritate transmis omologului portughez in cursul zilei de 17 octombrie a.c. si a reiterat, in numele sau si al poporului roman, intreaga solidaritate si compasiune in aceste momente de grea incercare, cand Portugalia se confrunta cu efectele devastatoare ale incendiilor.

Presedintele Romaniei a transmis, de asemenea, condoleante sincere familiilor victimelor si insanatosire grabnica celor care au fost raniti. Presedintele Klaus Iohannis, a aratat, totodata, ca prezenta in zonele afectate de incendii a unor comunitati de cetateni romani preocupa in mod direct si autoritatile romane, situatia fiind atent si activ monitorizata de Ambasada Romaniei la Lisabona.

De asemenea, Presedintele Romaniei a exprimat disponibilitatea statului roman de a acorda sprijin autoritatilor portugheze pentru gestionarea situatiei create de incendii, in masura in care acestea vor considera util.

In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a exprimat intelegere pentru amanarea, din motive obiective, a vizitei de stat. Cei doi presedinti au agreat reprogramarea vizitei la o alta data, atunci cand situatia creata de incendiile devastatoare din Portugalia o va permite."