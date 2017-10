Iohannis i-a spus presedintelui Ucrainei ca va vizita Kievul dupa ce va fi rezolvata problema invatamantului pentru minoritatea romana

"Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca, inainte de acest demers, ar fi trebuit sa existe o consultare riguroasa cu reprezentantii minoritatilor nationale din Ucraina si cu statele vecine cu care acestea sunt inrudite", potrivit comunicatului citat.Petro Porosenko i-a transmis lui Klaus Iohannis ca "angajamentul ferm al autoritatilor ucrainene pentru gasirea unei solutii la problemele create de adoptarea legii". Porosenko l-a asigurat pe Iohannis ca opinia Comisiei de la Venetia cu privire la Legea Educatiei, care a fost solicitata recent de partea ucraineana, va fi respectata.Reamintim ca Iohannis a anuntat in urma cu doua saptamani ca a contramandat vizita pe care urma sa o faca in Ucraina in octombrie din cauza adoptarii Legii Educatiei.