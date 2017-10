Orban il provoaca la o dezbatere pe Dragnea: Liviule, daca esti barbat, daca nu ti-e rusine de ce ai facut, te astept la orice ora, la orice post de televiziune

"Il provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere publica privind situatia Romaniei astazi, privind distrugerea sistematica a economiei de catre Guvernul PSD si privitor la directia pe care trebuie sa se indrepte Romania. Este momentul ca valul minciunilor pesediste sa fie dat la o parte.Liviule, daca esti barbat, daca ai curaj, daca nu ti-e rusine de ce ai facut, te astept la orice ora, la orice post de televiziune, cu orice moderator, la o dezbatere cinstita, directa privind starea natiunii, privind directia in care se indreapta Romania.Faptul ca te ascunzi in spatele latrailor de partid si al pseudo-analistilor care functioneaza ca purtatori de cuvant ai PSD, nu face decat sa induca o ceata suplimentara asupra realitatii economice romanesti", a afirmat Ludovic Orban, la Parlament.El a mentionat ca "doar o dezbatere fata in fata poate sa permita cu adevarat ca cetatenii sa inteleaga ce se intampla in Romania si cine are dreptate".