Cazul barbatului cazut pe jos la spitalul Tulcea: Marti a fost internat pentru a 34-a oara in ultimele 10 luni

Nastasescu a declarat, sambata, corespondentului News.ro, ca barbatul care apare in filmarea respectiva are sute de prezentari la unitatea medicala in ultimii ani.





"Barbatul respectiv are sute de prezentari la UPU in ultimii ani. Este consumator de etanol, de droguri, locuieste la un centru pentru persoane fara adapost. Este cunoscut de SMURD, Ambulanta, Politie, a incercat sa sara de pe biserica, s-a automutilat, s-a drogat, a baut si are momente cand este extrem de violent", a explicat managerul unitatii medicale.





El sustine ca filmarea care a aparut pe reteaua de socializare nu prezinta intregul episod al intamplarii respective.

Directorul SJU, Tudor Nastasescu, a declarat miercuri pentru AGERPRES ca, potrivit concluziilor preliminare ale cercetarilor efectuate pana in prezent de o comisie din cadrul unitatii, cele doua femei de serviciu nu au avut "o atitudine umana, etica si in niciun caz una medicala"."Comisia de disciplina se va reuni intr-o sedinta saptamana viitoare si le va audia pe cele doua ingrijitoare de curatenie. Tot saptamana viitoare cel mai probabil voi solicita Serviciului Judetean de Ambulanta un punct de vedere referitor la comportamentul asistentului medical de pe ambulanta care nu a intervenit in niciun fel atunci cand a vazut pacientul cazut, in conditiile in care momentul respectiv este anterior intocmirii fisei de prezentare la UPU", a precizat directorul Nastasescu.De altfel, membrii Comisiei de disciplina, potrivit sursei, ii vor audia pe toti angajatii SJU care au fost de serviciu in momentul producerii evenimentului."Barbatul se afla internat, incepand de aseara (marti seara, n.red.), in sectia Psihiatrie a SJU, pentru a 34-a oara in ultimele 10 luni", a mai spus directorul SJU.Conducerea Spitalului Judetean Tulcea a declansat o ancheta dupa ce pe o retea de socializare a aparut in weekend un filmulet care arata un barbat cazut in Unitatea de Primiri Urgente, iar o infirmiera sterge podeaua cu mopul pe langa el, ignorandu-l. Managerul unitatii medicale spune ca pacientul respectiv are numeroase prezentari la UPU in ultimii ani, acesta fiind cunoscut ca un consumator de droguri, de etanol, iar din declaratiile infirmierelor dupa acel incident filmat el se ridica si paraseste spitalul.