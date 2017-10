Laura Vicol, avocata Alinei Bica, a fost achitata, dar judecatorii i-au dat un avertisment. Decizia nu e definitiva

De asemenea, Curtea de Apel Bucuresti a achitat-o de acuzatia de favorizarea infractorului. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Solutia instantei:"In temeiul art. 396 alin.1 si 3 Cod procedura penala rap. la art. 80 Cod penal dispune renuntarea la aplicarea unei pedepse fata de inculpata Vicol (fosta Voicu) Laura-Catalina, fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii sau activitatii prev. de art. 48 Cod penal, rap. la art. 348 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.1 si 3 Cod procedura penala rap. la art. 80 Cod penal dispune renuntarea la aplicarea unei pedepse fata de inculpata Vicol (fosta Voicu) Laura-Catalina, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata - 33 acte materiale prev. de art. 322 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal. In temeiul art. 81alin.1 si 3 Cod penal aplica inculpatei Vicol (fosta Voicu) Laura-Catalina un avertisment. Atrage atentia inculpatei Vicol (fosta Voicu) Laura-Catalina asupra dispozitiilor art. 81 alin. 2 Cod penala si art.82 alin.3 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.5 Cod procedura penala rap. la art. 17 alin.2 Cod procedura penala si art. 16 alin.1 lit. a Cod procedura penala achita pe inculpata Vicol (fosta Voicu) Laura-Catalina pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului prevazuta de art. 269 al. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal".(fosta Voicu) din Baroul Bucuresti pentru favorizare a faptuitorului, complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata. In acelasi dosar, a fost deferit justitiei Niculae Learciu, pentru exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si uz de fals, in forma continuata.Potrivit unui comunicat al DNA de atunci, Laura Vicol (fosta Voicu), desi cunostea ca Niculae Learciu nu detine calitatea de avocat, l-a ajutat sa exercite fara drept aceasta profesie, prin aceea ca i-a pus la dispozitie imputerniciri avocatiale care atestau calitatea sa si care i-au permis sa indeplineasca unele sarcini si activitati specifice acestei profesii, si anume sa participe, fara drept, la acte de urmarire penala in dosare aflate in instrumentarea DIICOT sau DNA."In martie 2015, Laura Voicu, aparator ales al inculpatei Georgia Ioana Deaconu, la data faptelor aflata in arest preventiv (...), cunoscand faptul ca Learciu nu detine calitatea de avocat, fiind inscris in asa numitul 'Barou constitutional', l-a desemnat sa participe la activitati de urmarire penala ce urmau a se desfasura la sediul DNA in dosarul mentionat, precum si, in repetate randuri, in alte cauze aflate pe rolul DNA. In acest mod, cu referire la dosarul 189/P/2012, prin faptul ca l-a trimis la sediul DNA pe Niculae Learciu, pentru a acorda asistenta juridica unei inculpate aflate in stare de arest preventiv, a carei aparare este obligatorie potrivit legii, Laura Vicol a provocat, in mod constient, o stare de pericol pentru infaptuirea justitiei", spuneau procurorii.DNA sustinea ca aceasta a creat conditiile ca desfasurarea urmaririi penale sa fie ingreunata prin imposibilitatea folosirii unor probe, despre care s-ar fi putut sustine ca au fost obtinute nelegal, riscand chiar declararea nulitatii fazei de urmarire penala in intregul ei, din cauza nerespectarii dreptului la aparare, imprejurare care ar fi putut fi constatata ori invocata, conform dispozitiilor Codului de procedura penala."De asemenea, pentru a-i facilita lui Learciu accesul in arestul DGPMB cu eludarea dispozitiilor legale care reglementeaza regimul vizitelor la care au dreptul persoanele private de libertate, Laura Vicol a emis si inmanat coinculpatului, spre a le folosi, un numar de 33 de imputerniciri avocatiale, in care a mentionat, in mod neadevarat, ca acesta ar detine calitatea de avocat al unei anumite persoane. Persoana respectiva, aflata in stare de arestat preventiv, era o prietena de familie a lui Learciu. Astfel, persoana respectiva a beneficiat, fara drept, de acces nelimitat, din punct de vedere al numarului prezentelor, in spatiul respectiv, in conditii speciale si nerestrictive", afirma DNA.Anchetatorii acuzau ca, in realitate, prezenta lui Niculae Learciu in arestul DGPMB raspundea unor interese personale ale persoanei private de libertate si nu tinea de acordarea asistentei juridice.