Presedintele Federatiei Sanitas: Organizam joi un miting mare si un mars pana in Piata Victoriei

"Maine (joi - n.r.) va fi un mare miting al nostru in Piata George Enescu si venim aici (la Piata Victoriei - n.r.), la care a luat parte si premierul Mihai Tudose.Liderul SANITAS a adaugat ca lucrurile sunt "extrem de complicate" in Sanatate."Salariile sunt la fel, nu au fost decat marite si, intr-adevar, chiar dublate, chiar triplate la unii, pentru ca asta a fost in filozofia dumnealor, dar filozofia respectarii demnitatii celui care are loc de munca diferit se gaseste in Regulamentul de sporuri de care v-am povestit mereu.Acest Regulament de sporuri are niste limite care pornesc de la 85% si se duc in jos pana la 15%. Eu stiu, 85% pentru un medic, un asistent si toti cei care lucreaza in ATI, care lucreaza in zone grele: SIDA, psihiatrie si, nu in ultimul rand, TBC-ul (...) cu mari probleme, si ceilalti de jos care au spor de calculator, pentru ca asta face personalul TESA si asa mai departe, la mijloc intalnindu-se asistentii medicali si infirmierele, cu cele mai mari probleme. (...)Astazi am gasit o solutie importanta, ne intalnim maine (vineri - n.r.) la Ministerul Sanatatii un numar redus de persoane sa punem la punct un salariu, daca se poate, si sa modificam (...) Anexa 2, Anexa in care suntem noi cuprinsi cu salariile pentru fiecare loc de munca in parte", a declarat Barascu.Liderul SANITAS a precizat ca este "o varianta mai buna sa ajungem ca fiecare Sectie, in specificul ei, sa aiba un salariu, si nu un spor pe care sa-l aplici la fel pentru toti".Intrebat daca solutia avuta in vedere cu partea guvernamentala va face ca sporurile sa fie incluse in salariu, Barascu a spus: "Absolut, vor intra in salarii, nu vor mai fi denumite sporuri"."Asta este o varianta de afara, nu este o nebuloasa, asa ca putem sa incepem de maine sa lucram pe acest lucru, dar nu inseamna ca ceea ce s-a intamplat astazi ne opreste pe noi pentru ale lucruri, nu numai din lege, din regulamentul de sporuri, si ce avem, mai era vorba si de tichetele de masa ", a declarat liderul SANITAS.El a precizat, legat de mitingul de joi, ca "vor fi cel putin 8.000 de persoane in Piata George Enescu"."Noi astazi nu am perfectat nimic, v-am spus, este in lucru, daca vom gasi solutii nu va fi nevoie sa mai facem si altceva. Dupa acest miting, vedem ce se intampla, ne vom intalni intr-un Consiliu national si vom decide daca nu cumva nu va trebui sa facem greva, daca in perioada asta de timp noi nu vom reusi sa facem un lucru bun cu ceea ce ne-am propus", a declarat Barascu.