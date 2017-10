Doar 48% dintre romani mai cred ca apartenenta la UE este un lucru bun, o scadere de 6 puncte procentuale fata de martie 2017

18% dintre romani cred ca apartenenta la UE este un lucru rau, in crestere cu 3 puncte procentuale fata de precedentul eurobarometru realizat in martie 2017.32% (+2) cred ca apartenenta la UE nu e nici buna, nici rea, in timp ce 2% (+1) nu stiu.In schimb, 61% dintre romani considera ca Romania a beneficiat de faptul ca este membra a UE, dar si aici se inregistreaza o scadere de 3 puncte procentuale. Numarul celor care cred ca Romania nu a beneficiat de apartenenta la UE a crecut 2 puncte procentuale pana la 30%.6 din zece romani cred ca vocea lor nu conteaza, mult peste media inregistrata in cele 28 de tari membre ale UE - 35%. La acest capitol se inregistreaza o crestere puternica, de 11 puncte procentuale, in ultimele sase luni.O majoritate apropiata de media europeana, 61% dintre romani (-3% fata de octombrie 2016), considera ca Romania a beneficiat de statutul de membra UE, in timp ce 48% dintre romani (-6% fata de martie 2017) considera ca apartenenta la UE este un lucru bun si 32% (+2% fata de martie 2017) considera ca acest lucru nu este nici bun nici rau. 46% dintre romani considera ca principalul beneficiu adus de UE este accesul la noi oportunitati profesionale, potrivit unui comunicat al biroului de informare a Parlamentului european in Romania.In tara noastra, cei care considera ca vocea lor conteaza la nivelul UE sunt mai multi (42%, -3% fata de martie 2017) decat cei care considera ca vocea lor conteaza in propria tara (37%, -11% fata de martie 2017). La nivelul intregii Uniuni Europene, 47% (+4% fata de martie 2017) cred ca vocea lor conteaza in UE si 61% (-2% fata de martie 2017) cred ca vocea lor conteaza in propria tara.43% dintre romani (+ 5% fata de octombrie 2016; peste media UE de 33%, in crestere cu 8%) au o parere pozitiva despre Parlamentul European, iar 38% au o parere neutra. 60% dintre romani isi doresc un rol mai important pentru institutie, fata de 47% dintre europeni.Majoritatea europenilor (55%) si romanilor (54%) au declarat ca sunt interesati de alegerile europene din 2019.Cetatenii europeni se asteapta, de asemenea, ca UE sa ii ajute sa se protejeze impotriva anumitor amenintari. Printre amenintarile identificate se mentioneaza terorismul (58% in UE, 41% in Romania), somajul (43% in UE, 40% in Romania), saracia si excluziunea (42% in UE, 48% in Romania) si migratia necontrolata (35% in UE, 33% in Romania).Cetatenii se asteapta ca UE sa protejeze drepturile fundamentale (44% in UE, 33% in Romania), libertatea de a calatori, lucra si studia in intreaga UE (36% in UE, 41% in Romania), drepturile lucratorilor (34% in UE, 42% in Romania), pensiile adecvate (34% in UE, 38% in Romania) si bunastarea economica (33% in UE, 34% in Romania). Se asteapta ca, in special, Parlamentul European sa apere drepturile omului (56% in UE, 55% in Romania), libertatea de exprimare (34% in UE, 41% in Romania), egalitatea dintre barbati si femei (32% in UE, 21% in Romania) si solidaritatea intre tarile membre (28% in UE, 32% in Romania).