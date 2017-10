Sondaj: 62% dintre romani cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita, cu 10 puncte mai mult decat acum jumatate de an

​Articol actualizat

Dupa Germania (-9 pp), Romania inregistreaza cea mai mare scadere a increderii populatiei fata de directia in care evolueaza tara.Daca 25% dintre romani considera ca lucrurile merg in directia buna, 62% cred ca lucrurile merg in directia gresita, o crestere cu 10 puncte procentuale fata de precedentul eurobarometru din martie 2017. Cu exceptia Marii Britanii (+14) Romania inregistreaza cea mai mare crestere a populatiei care crede ca lucrurile merg in directia gresita.6% dintre romani cred ca lucrurile nu merg nici in directia buna, nici in directia proasta, in timp ce 7% spun ca nu stiu.La nivelul intregii Uniuni Europene pare sa se inregistreze o foarte usoara revenire a optimismului, in conditiile in care 33% dintre cetatenii europeni cred ca lucrurile merg in directia buna - cu un punct procentual mai multe fata de martie 2017 - in timp ce 50% cred ca merg in directia gresita (-2).Sondajul a fost realizat in cele 28 de state membre ale Uniunii Europene in perioada 23 septembrie - 2 octombrie 2017 de Kantar Public.