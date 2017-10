Tudorel Toader: Voi discuta legile justitiei "pe indelete, in amanunt" cu Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, pe 26 octombrie

"Ministerul Justitiei a redactat si a finalizat proiectul de lege pentru modificarea Legilor Justitiei. Mai departe, am redactat solicitarea de aviz de la Comisia de la Venetia cu privire la procedura de numire a procurorilor de rang inalt. Ca element de noutate, pe data de 26 octombrie, am stabilit intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Timmermans, si voi discuta pe indelete, in amanunt, solutiile propuse prin proiectul de lege", a afirmat Toader, la Parlament.Coalitia majoritara va decide modul in care va fi promovat proiectul de lege, a adaugat el."Intre timp, coalitia majoritara va decide care este calea procedurala de urmat: fie ca il voi prezenta in Guvern, iar Guvernul sa-l trimita in Parlament, fie poate fi preluat ca initiativa de catre parlamentari si sa intre in dezbatere parlamentara", a mentionat Toader.El a subliniat ca nu decide calea de urmat si nu face aprecieri in aceasta privinta."Cea mai buna varianta este ca, in final, sa avem o lege cat mai buna, pornind de la proiectul pe care l-am redactat si cu modificarile care vor surveni pe parcursul dezbaterii. Nu eu decid calea de urmat, nu eu fac aprecieri. Ministerul a finalizat proiectul de lege, am redactat solicitarea de aviz catre Comisia de la Venetia, am stabilit intrevederea cu Timmermans, prim-vicepresedintele, pe 26 octombrie. Cum se va decide asa vom proceda. Nu am vorbit cu premierul. (...) Nu-mi spun punctul de vedere, eu, in limita competentelor de ministru al Justitiei, am finalizat proiectul, mai departe decidentii vor decide", a spus Tudorel Toader.