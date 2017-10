Presedintele CJ Harghita: Bruxelles-ul nu sprijina exportul de ursi

Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, sustine ca Uniunea Europeana nu sprijina solutia ca o parte din ursii din Romania sa fie exportati in tari unde nu mai exista, prevederile europene mentionand cota de recoltare ca modalitate de conservare a speciilor de carnivore mari, informeaza Agerpres.

Potrivit Biroului de Presa al Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba a participat, marti, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, la o conferinta intitulata 'Coexistenta cu marile carnivore - provocari si solutii', organizata de Federatia Asociatilor de Vanatoare si Conservarea Faunei Salbatice din UE.

In calitate de membru al Comitetului Regiunilor si raportor pe tema coexistentei cu marile carnivore, Borboly Csaba a facut o prezentare a situatiei din tara noastra si a vorbit despre 'Promovarea, in cadrul directivelor UE privind natura, a coexistentei cu specii care starnesc conflicte'.

Biroul de presa al CJ Harghita precizeaza, 'in ceea ce priveste recenta afirmatie a ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, referitoare la posibilul export de ursi catre statele membre, ca de la Bruxelles nu este sprijinita aceasta posibilitate'.

In cadrul conferintei, secretarul general al Directiei Generale de Mediul a Comisiei Europene, Nicola Notaro, a afirmat ca relocarea ursilor in alte state membre nu este o solutie, iar situatia acestora trebuie rezolvata de fiecare stat in parte.

Presedintele CJ, Borboly Csaba, a aratat ca, in Directiva Habitate, la articolele 14 si 16, se mentioneaza faptul ca statele membre pot lua masuri de recoltare din natura, pentru mentinerea la un stadiu corespunzator de conservare a specimenelor din speciile de animale salbatice, acestea fiind aplicate cu succes in statele membre in care populatia de urs este cu mult mai mica decat cea din Romania.

'In lipsa acestei cote de recoltare, s-a mentionat de nenumarate ori faptul ca trasaturile genetice ale populatiilor se degradeaza ingrijorator, astfel crescand si conflictele dintre om si marile carnivore. Un alt aspect este cel referitor la faptul ca, daca nu se vor lua masuri in vederea diminuarii efectelor acestor conflicte, oamenii vor incepe sa isi faca singuri dreptate, ceea ce va conduce la activitati de braconaj. Borboly Csaba a atras atentia si asupra faptului ca viata oamenilor trebuie sa reprezinte o prioritate, iar daca nu sunt protejati agricultorii, acest fapt va avea efect si asupra dezvoltarii agriculturii', precizeaza sursa citata.

Aceasta mai arata ca, in Suedia, cota de recoltare este de 312 exemplare, la o populatie de 3.000 de ursi, in Croatia, la o populatie de 1.500 de ursi, cota este de 110 de exemplare, iar in Finlanda, unde populatia de urs se ridica la 1.500 de exemplare, cota de recoltare este de 120 de exemplare, in vreme ce 'in Romania, unde se vorbeste de o populatie de 7.000 de ursi, din anul 2016 s-a suspendat cota de recoltare'.