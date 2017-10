UPDATE Toader: Joi intra in vigoare noua lege privind eliberarile din penitenciare si primii detinuti vor pleca acasa / La 30 de zile in conditii necorespunzatoare se considera efectuarea de 36 de zile

Daca un detinut a stat 60 de zile in penitenciare in conditii necorespunzatoare, atunci se considera ca a executat 60 de zile plus sase plus sase, adica 72 zile, a explicat Toader, precizand ca decizia se va aplica de maine.“Comisiile din penitenciare sunt pregatite, au facut calculele. Maine vor intra in libertate primii detinuti”, a declarat ministrul justitiei.Tudorel Toader a spus ca exista in lucru si o lege care prevede ca o parte a pedepsei cu inchisoarea - sau toata pedeapsa - poate fi executata cu supraveghere electronica.Ministrul justitiei a declarat si ca “dinamica populatiei penitenciare din ultima vreme este una favorabila, numarul de intrari este mai mic decat numarul de iesiri”.“Acest cumul de masuri ne creeaza convingerea ca pe termen scurt vom rezolva problema din penitenciare”, a adaugat Toader.Toader a anuntat miercuri dimineata, pe pagina sa de Facebook, ca a fost finalizat proiectul de modificare a legilor justitiei si ca prioritara este rezolvarea conditiilor din penitenciare."La calcularea pedepsei executate efectiv se are in vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca masura compensatorie, si executarea pedepsei in conditii necorespunzatoare, caz in care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, chiar daca acestea nu sunt consecutive, se considera executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata'", explica dimineata ministrul.