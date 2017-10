Doi romani, condamnati la inchisoare in Germania pentru ca au adus din Ungaria peste 220 de azilanti in toiul crizei migrantilor

Doi romani au fost condamnati la inchisoare de un tribunal german pentru ca au transportat in 2015, in toiul crizei migratiei, catre Germania, in conditii periculoase, peste 220 de solicitanti de azil, relateaza AFP, citata de News.ro.

Un tribunal de la Passau, in Bavaria (sud-est), i-a condamnat marti pe cei doi barbati, in varsta de 28 si 27 de ani, la sase ani si noua luni si la trei ani si trei luni de inchisoare, potrivit unei purtatoare de cuvant a tribunalului. Procuratura a cerut pedepse mai dure

Fiecare migrant a platit 500 de euro pentru a fi dus in Germania.

Barbatul mai in varsta a fost condamnat pentru ca a transportat in sase randuri zeci de solicitanti de azil catre Germania, iar complicele sau din cauza a doua traversari.

Potrivit acuzarii, fiecare candidat la azil trebuia sa plateasca suma de 500 de euro pentru a se imbarca la Budapesta catre Germania.

Cei doi au fost arestati in august 2016 in Romania, iar ulterior au fost predati autoritatilor germane.

Ei au fost gasiti vinovati ca au transportat din Ungaria in Germania 223 de migranti, inclusiv copii, inghesuiti in camionete sau dube.

Transporturile au avut loc in perioada iulie-august 2015, cand criza migratiei atingea apogeul. Germania a primit in acel an aproximativ 900.000 de azilanti.