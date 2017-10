Perchezitii DIICOT in Bucuresti si Ilfov: Doi chinezi declarati indezirabili in Romania au facut evaziune de peste 22 mil. lei

"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2008-2014, cetateni chinezi si romani, reprezentanti ai unor societati comeciale din Romania si Republica Moldova, au constituit un grup infractional organizat ce si-a desfasurat activitatea in domeniul constructiilor si al comertului cu haine savarsind infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor, prin evidentierea de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.

In fapt, in contabilitatea acestor societati au fost inregistrate facturi emise de 'societati-fantoma' (care nu au functionat niciodata la sediul declarat, nu au avut angajati sau mijloace logistice necesare sustinerii unei activitati comerciale), precum si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale 'societatilor-fantoma'.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii ca activitatea grupului infractional a fost coordonata de catre doi cetateni de origine chineza, care au locuit pe teritoriul Romaniei si care au fost declarati indezirabili de autoritatile din Romania.

Cu acesta ocazie vor fi puse in aplicare un numar de 8 mandate de aducere, persoanele in cauza urmand a fi audiate la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului prin eludarea obligatiilor fiscale aferente activitatii comerciale desfasurate a fost estimat la peste 22.273.314 lei (circa peste 8.000.000 de euro). "