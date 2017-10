Vrancea: Un batran suspectat ca si-a ucis nepotul cu toporul a fost retinut

Un batran din localitatea vranceana Reghiu a fost retinut, fiind suspectat ca si-a ucis nepotul cu un topor si apoi s-a culcat langa cadavru, fapta fiind anuntata abia a doua zi. Miercuri, suspectul, in varsta de 74 de ani, urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Vrancea cu propunerea de arestare preventiva, informeaza News.ro.

Crima a fost anuntata Politiei si procurorilor de vecini, carora barbatul de 74 de ani le-a povestit ca si-a omorat nepotul, de 58 de ani, cu care locuia in aceeasi casa.

In urma audierilor, suspectul le-a povestit politistilor ca, in cursul zilei de luni, a baut alcool impreuna cu nepotul sau cu care locuia de ceva vreme, dar la un moment dat s-au luat la cearta pe fondul unor discutii legate de taierea unor copaci.

In timpul conflictului, barbatul mai tanar l-ar fi lovit pe batran cu palmele, iar acesta din urma a luat un topor si si-a lovit nepotul de mai multe ori. Victima nu a murit pe loc, reusind sa ajunga in casa si sa se aseze in pat.

Batranul a continuat sa-l loveasca cu toporul, dupa care s-ar fi asezat langa nepotul sau si a dormit pana dimineata, atunci cand s-a trezit si si-a dat seama ca barbatul este mort.

Potrivit procurorului de caz, Vasile Castu, batranul a recunoscut fapta si o regreta.

El a fost retinut, iar miercuri va fi prezentat magistratilor de la Tribunalul Vrancea cu propunere de arestare preventiva.