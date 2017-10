George Ivascu: Sala Mare a a Teatrului Metropolis se va numi Olga Tudorache

"Olga Tudorache a fost una dintre actritele care avea o asemenea incarcatura incat tacerea ei vorbea si, din pacate, astazi, tacerea ei este grava, e dura, e trista", a spus George Ivascu.El a amintit ca Olga Tudorache a urcat ultima oara pe scena intr-un spectacol la Teatrul Metropolis."Am cunoscut-o foarte bine. A jucat la Teatrul Metropolis 'Peste cu mazare'. A fost ultimul spectacol pe care l-a jucat si in onoarea domniei sale m-am decis ca Sala Mare sa se numeasca Sala 'Olga Tudorache'. Voi face asta cat de curand, nu stiu sa spun cu exactitate cand, fiindca in momentul acesta incerc sa ma dezmeticesc si eu dupa informatia asta, dar omagierea domniei sale va fi cat de curand", a precizat Ivascu.Actrita Olga Tudorache a murit, in cursul noptii de marti spre miercuri, in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Elias, potrivit unui comunicat de presa al unitatii medicale.