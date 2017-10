Tudorel Toader: Proiectul de modificare a legilor justitiei este finalizat. Cerintele CEDO privind conditiile din penitenciare sunt prioritare

"Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei - vom participa la toate dezbaterile!Prioritara devine foia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor Hotararii pilot, pronuntata de CEDO, referitoare la conditiile din penitenciare!Comisiile din penitenciare sunt pregatite sa puna in aplicare prevederile legii nr. 169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 18 iulie 2017.Prevederile art. 55^1 reglementeaza 'Compensarea in cazul cazarii in conditii necorespunzatoare". Potrivit alin. (1) "La calcularea pedepsei executate efectiv se are in vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca masura compensatorie, si executarea pedepsei in conditii necorespunzatoare, caz in care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, chiar daca acestea nu sunt consecutive, se considera executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata'."