UPDATE Ecaterina Andronescu, audiata de DNA ca martor in dosarul bazei Cutezatorii

Andronescu a declarat la iesirea de la audieri ca pe actul aditional cercetat de procurori nu este semnatura ei. "Este numele meu, cu alta semnatura", a afirmat ea, precizand ca Mihnea Costoiu avea drept de semnatura ca secretar de stat, in conditiile in care un ministru poate sa delege din atributii.Ecaterina Andronescu a ajuns la DNA inaintea orei 8.00 si a spus ca a fost chemata in calitate de martor in dosarul baza Cutezatorii.In 10 octombrie, fostul ministru pentru Invatamant Superior Mihnea Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasati sub control judiciar de catre procurorii DNA, pentru abuz in serviciu, respectiv instigare la abuz in serviciu, ancheta vizand modalitatea de prelungire cu 25 de ani a contractului de inchiriere prin care Baza sportiva si de agrement pentru copii "Cutezatorii" din Bucuresti fusese data in folosinta Fundatiei "Dinu Pescariu".Costoiu ar fi semnat prelungirea contractului desi acesta era in curs de reziliere, iar imediat dupa preluarea bazei sportive fundatia lui Pescariu a ingradit accesul copiilor la cladirile si terenurile de sport proprietate a statului si a schimbat scopul utilizarii Bazei "Cutezatorii", folosind-o in scopuri comerciale.Prejudiciul estimat in acest dosar este de aproape 94 de milioane de euro.Potrivit DNA, Mihnea Costoiu, secretar de stat in Ministerul Educatei la data faptelor, este cercetat pentru abuz in serviciu, iar Dinu Pescariu este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu.