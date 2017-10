China: A inceput Congresul Partidului Comunist / Xi-Jinping: Voi construi o tara socialista moderna, nu trebuie sa copiem sistemele politice din alte tari

Discursul lui Xi a deschis congresul ce se tine la cinci ani. Acest “conclav” ce se tine in principal cu usile inchise va culmina cu alegerea unui nou Birou Politic ce va ii va conduce pe cei 1,4 miliarde de chinezi in urmatorul cincinal.“Printr-o lunga perioada de munca grea, socialismul de tip chinezesc a intrat intr-o noua era, aceasta este o noua directie istorica a dezvoltarii tarii noastre”, a spus Xi in discursul televizat in toata tara.China va usura accesul investitiilor straine pe piata sa si va extinde accesul la sectorul serviciilor, in acelasi timp intarind firmele de stat, a spus liderul de la Beijing.Sistemul politic din China este cea mai cuprinzatoare, naturala si eficienta cale pentru protejarea intereselor fundamentale ale poporului, a afirmat Xi: "Nu trebuie sa copiem mecanic sistemele politice ale altor tari”, a adaugat el.