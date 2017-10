A murit actrita Olga Tudorache / Doamna teatrului romanesc avea 88 de ani

Informatia a fost confirmata de un comunicat al Spitalului Elias. "Cu adanca parere de rau, Spitalul Universitar de Urgenta Elias anunta trecerea in nefiinta a celei care a fost o Mare Doamna a Teatrului Romanesc, doamna Olga Tudorache. Dansa s-a stins in liniste in Sectia de Terapie Intensiva a spitalului, in cursul noptii de 17 spre 18 octombrie 2017", se arata in comunicat. (Agerpres)"Romani, a murit OLGA TUDORACHE...! O ARTISTA cat pamantul asta! Profesoara mea, mama mea!", a scris miercuri dimineata, pe Faceboo, Florin Calinescu."Telefonul a sunat din nou in noapte. (...) Doamna Olga Tudorache a plecat...Regret din suflet! Am tot sperat...", a scris, miercuri dimineata, si medicul Monica Pop.Olga Tudorache a fost internata la Spitalul Elias din Capitala in 9 octombrie, iar in 12 octombrie a fost transferata la Terapie Intensiva.Olga Tudorache, doamna teatrului romanesc, a imbogatit lumea teatrului si a cinematografiei din Romania, interpretand magistral roluri intre care se numara Vitoria Lipan din "Baltagul", dupa Mihail Sadoveanu, Beatrice din "Efectul razelor gamma asupra anemonelor", de Paul Zindel, si mama lui Mihai Viteazul in filmul din 1970, dar si formand generatii de actori, in anii in care a fost profesor universitar.Olga Tudorache s-a nascut pe 11 octombrie 1929, in comuna Oituz din judetul Bacau. In anul 1951, a absolvit Institutul de Teatru si a intrat in echipa Teatrului Tineretului din Bucuresti, unde a jucat pana in anul 1966, cand institutia teatrala a fuzionat cu Teatrul Nottara.De atunci, actrita a jucat la Teatrul Mic, pana in anul 1978, la Teatrul Foarte Mic si la Teatrul National din Bucuresti. In anul 1976, Olga Tudorache a devenit Conferentiar universitar la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.Caragiale", la catedra de actorie.In anul 1990, a devenit profesor si a pregatit actori pana in anul 1997, retragandu-se efectiv din invatamant in anul 2000. Pe studentii la actorie ii sfatuia sa invete disciplina "interioara", fara de care aceasta meserie nu se poate face "curat si bine"."E un lucru de baza al meseriei. Disciplina, in sensul de disciplina interioara in primul rand, de eu cu mine, ca pe urma vine si 'eu cu ceilalti'. Fara disciplina nu se poate face meseria asta curat si bine. Fara disciplina nu poti s-o practici. Pentru ca e o meserie de colectiv", spunea Olga Tudorache, dupa cum amintea in urma cu trei ani Ziarul Metropolis.Actrita a interpretat mai multe roluri in drame, precum: personajul Edith din "David Copperfield", de Charles Dickens, Masa din "Cadavrul viu", de Lev Tolstoi, "Ducesa de Gloucester" din piesa shakespeariana "Richard al II-lea", Vitoria Lipan din "Baltagul", de Mihail Sadoveanu, Lona Hessel din "Stalpii societatii", de Henric Ibsen, Kitty Warren din "Profesiunea doamnei Warren", de George Bernard Shaw, Beatrice din "Efectul razelor gamma asupra anemonelor", de Paul Zindel, si Maria Vasilievna din "Unchiul Vanea", de Anton Pavlovici Cehov.Intre filmele in care a jucat Olga Tudorache se numara: "Directorul nostru" (1955), "Haiducii" (1960), "Tudor" (1962), "Rapirea fecioarelor" (1967), "Razbunarea haiducilor" (1968), "Mihai Viteazul" (1970), "Bietul Ioanide" (1979), "Domnisoara Aurica" (1986), "Tusea si Junghiul" (1990) si "Drumul cainilor" (1991).Actrita spunea, intr-un articol pe care l-a semnat in revista Teatrul, in aprilie 1980, ca actorul este, pentru ea si pentru ceilalti, "un fel de tunel al timpului"."Actorul este, pentru el si pentru ceilalti, un fel de tunel al timpului. El se transporta pe el si pe martorii lui, adica pe spectatori, intr-un alt timp. Actorul nu devine, precizez, locuitorul unei lumi apartinand altui timp. El si spectatorul sau gliseaza pur si simplu, asa cum sunt, pe tunelul timpului, ajungand intacti intr-un 'altadata', precum yankeul regelui Arthur. Evident, aici vom putea vorbi despre montari contemporane la piese apartinand unui timp istoric, piese de atitudine etc. Dar ne-am indeparta si, oricum, orice incercare de parasire a clipei prezente nu poate insemna, in cel mai fericit caz, decat o artificializare, dar de obicei inseamna non-actiune, adica moartea spectacolului ca fapt de arta", spunea actrita.Despre teatru, Olga Tudorache scria ca este "oglinda vremurilor (sau tiparul lor)", scena fiind o lume in aceeasi masura in care lumea intreaga este o scena."Teatrul este oglinda vremurilor (sau tiparul lor) - dupa cum suna, in diverse traduceri, celebrul citat shakespearian: actorii sunt cronica vie si prescurtata a vremurilor. Au fost suficiente cateva sugestii si cata adancime incepe sa se lase intuita sub suprafata, lucie de atata folosinta, a cuvintelor printului Danemarcei. Raportul dintre teatru si viata este cel dintre constiinta si existenta, la un mod de a semnifica ce s-ar cere analizat detailat si in care ontologicul si esteticul intra intr-o relatie insolita. Scena este o lume, in egala masura in care lumea intreaga este o scena", a scris actrita.De altfel, intr-un interviu prezentat de Ziarul Metropolis, Olga Tudorache povestea ca cele mai fericite momente sunt acelea din repetitii, cand incepe "sa se coaca personajul"."Cele mai fericite momente sunt acelea din repetitii, cand incepe sa se coaca personajul. Cand premiera a avut loc si s-a tras cortina si te dezbraci de personaj si intri in hainele tale nu esti fericit. Deloc. Cred ca arareori un actor care si-a facut treaba cum trebuie pleaca fericit acasa dupa premiera", a povestit Olga Tudorache.In anul 2001, Olga Tudorache a fost decorata de Presedintele Romaniei cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Ofiter. In acelasi an, i-a fost conferit titlul de "Doamna a Scenei Romanesti", de Municipiul Bucuresti Sector 2, si titlul de "Cetatean de onoare", de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Intre alte premii pe care le-a primit actrita de-a lungul timpului se numara: premiul pentru cea mai buna interpretare a anului 1968, pentru "Baltagul", premiul I pentru interpretare la Festivalul National de Teatru din anul 1969, premiul pentru cea mai buna interpretare feminina de la Colocviul despre arta comediei (1979), premiul special al juriului la Gala dramaturgiei romanesti actuale (1987), diploma de onoare la Festivalul de Dramaturgie Contemporana (1997) si Trofeul Festivalului National de Teatru "I.L. Caragiale" (2004).De asemenea, Olga Tudorache a primit trei premii de la Uniunea Teatrala din Romania (UNITER): premiul pentru intreaga activitate (1995), premiul pentru cea mai buna actrita, pentru rolul din spectacolul "Regina mama", de Manlio Santanelli (1999), si diploma de popularitate (2002). In cinematografie, Olga Tudorache a primit premiul Uniunii Cineastilor din Romania, pentru interpretarea rolului principal feminin din peliculele "Drumul cainilor" si "Tusea si junghiul" (1992), diploma "Opera Omnia", acordata de Uniunea Cineastilor (1996), diploma "Artista de onoare a filmului romanesc" (2001) si Premiul de Excelenta, acordat de Centrul National al Cinematografiei (2002).In anul 2006, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica (UNATC) i-a oferit Olgai Tudorache titlul de Doctor Honoris Causa, cu ocazia zilei universitatii.In acelasi an, actrita a fost decorata cu Ordinul national "Serviciul Credincios" in grad de Mare Cruce, de presedintele Romaniei din acel an, Traian Basescu.Olga Tudorache a fost casatorita cu actorul Cristea Avram, cu care are un fiu, Alexandru, care a devenit inginer si s-a stabilit in Statele Unite ale Americii.