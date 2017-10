Inscrierea la Loteria Vizelor SUA reincepe miercuri

Initial, inscrierile pentru Loteria Vizelor au fost anuntate incepand cu data de 3 octombrie. Procesul va fi reluat, din cauza unor probleme care au vizat "integritatea procedurii" de selectie."Regretam orice inconvenient adus participantilor la programul Diversity Visa (Loteria Vizelor). Pentru a asigura corectitudinea si pentru a proteja integritatea procedurii pentru toti cei implicati, va trebui sa reincepem procesul de inscriere pentru acest an (DV-2019)", indica sursa citata.Noua perioada de inregistrare electronica pentru DV-2019 va incepe miercuri, 18 octombrie, la ora 19,00 (ora Romaniei) si se va incheia miercuri, 22 noiembrie, la ora 19,00 (ora Romaniei).Orice inregistrare facuta inainte de 18 octombrie nu va fi luata in considerare. "Va puteti inregistra din nou fara sa fiti descalificat din cauza trimiterii mai multor inscrieri. Persoanele care se vor inregistra de mai multe ori in timpul noii perioade de inscriere vor fi descalificate", mai precizeaza Ambasada SUA.Departamentul de Stat va trimite un mesaj e-mail automat catre fiecare participant la programul Diversity Visa de la care s-a primit o inscriere inainte de 18 octombrie, la adresa de e-mail de la care s-a facut inscrierea, cu indrumarea de a accesa pagina dvlottery.state.gov pentru un anunt important.Participantii pot accesa noul formular de inscriere electronica (E-DV) pe pagina oficiala E-DV, la adresa dvlottery.state.gov, pe perioada inscrierii. Instructiuni referitoare la programul DV sunt disponibile pe pagina Departamentului de Stat, la travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html.Toate celelalte cerinte de calificare raman neschimbate, mai arata misiunea diplomatica.