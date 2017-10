Reactia Ambasadei SUA dupa ce Camera Deputatilor a respins cererea DNA in cazul Rovanei Plumb: Nu trebuie sa se faca abuz de imunitatea parlamentara pentru a apara pe cineva de raspundere

"Ambasada nu comenteaza cazuri individuale. Cu toate acestea, noi credem ca nimeni nu ar trebui sa fie mai presus de lege si nu trebuie sa se faca abuz de imunitatea parlamentara pentru a apara pe cineva de raspundere", se arata in raspunsul misiunii diplomatice americane.Camera Deputatilor a respins marti solicitarea DNA privind efectuarea urmaririi penale a deputatului social-democrat Rovana Plumb, fost ministru al Mediului. Au fost inregistrate 99 de voturi 'pentru' si 184 de voturi 'impotriva', un vot fiind anulat. Votul a fost secret cu bile.Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ceruse sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului si Schimbarilor Climatice la data faptei, in legatura cu savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, in dosarul care o vizeaza si pe Sevil Shhaideh, referitor la trecerea unei parti din Insula Belina si Bratul Pavel in administrarea Consiliului Judetean Teleorman.