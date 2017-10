Aerostar Bacau semneaza un memorandum de intelegere cu Raytheon, compania americana ce produce sistemul de rachete Patriot

Reprezentantii firmei americane Raytheon sunt prezenti la Bucuresti zilele acestea, alaturi de alte companii americane, la o intalnire cu mai multe IMM-ri romanesti. Detalii Romania a demarat procesul de achizitionare a sapte sisteme de rachete de aparare antiaeriana Patriot, iar pe 12 iulie Defense Security Cooperation Agency a aprobat solicitarea Romaniei, care include printre altele si echipamentul de comunicatii, instrumente si echipamente de testare, echipamente de suport, generatoare, documentatie tehnica, echipamente de antrenament, piese de schimb, instruirea personalului, servicii de suport tehnic si logistic.Valoarea totala a programului fiind de 3,9 miliarde de dolari, fara sa exista acorduri pentru off-set."Pimul pas pe care il facem in perioada imediat urmatoare, ma refer la maxim doua saptamani, este sa promovam in Parlament proiectul de lege pentru achizitionarea primului sistem Patriot, astfel incat sa putem contracta in prima parte a lunii noiembrie acest prim sistem", a spus Fifor la Palatul Parlamentului in urma cu doua saptamani.Ministrul Apararii a mentionat ca achizitia de sisteme Patriot este una "Guvern la Guvern", ceea ce inseamna ca nu este purtatoare de offset.Conform planului de inzestrare intocmit de catre MApN si aprobat in Parlament in primavara acestui an, Romania va cheltui peste 6 miliarde de euro pentru sisteme de aparare antiaeriana - circa 4 miliarde de euro pentru sisteme de rachete sol-aer cu bataie lunga - 7 baterii pentru Fortele Terestre si cele Aeriene, dar si 2,1 miliarde de euro pentru sisteme antiaeriene pe raza scurta (SHORAD) si foarte scurta (VSHORAD).