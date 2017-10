Comisia de control va cere SRI numarul mandatelor de interceptare pe siguranta nationala, incepand cu anul 2005

"Am avut o sesizare venita prin avocat de la un actual deputat PSD care ne solicita si ne sesizeaza cu o serie de aspecte, dar, in mare, a vorbit despre cazul fostului presedinte al Consiliului Judetean Arges, domnul Nicolescu Constantin, care intelegem ca ar fi fost urmarit, interceptat, filat, audiat si toate instrumentele de rigoare, pentru infractiuni de coruptie, din cate stim este acuzat de abuz in serviciu. S-a nascut din aceasta discutie ideea de a sesiza si de a intreba la Serviciul Roman de Informatii, in toata perioada din 2004 sau din 2005, pana la decizia CCR, cate astfel de mandate pe siguranta nationala au fost solicitate de SRI, cate au fost acceptate si cate au fost respinse", a afirmat Claudiu Manda, intr-o conferinta de presa la Parlament.El a adaugat ca, in cadrul comisiei, s-a facut si propunerea unei adrese catre Administratia Nationala a Penitenciarelor pentru a se vedea "cate persoane au fost condamnate in aceasta perioada pe infractiuni pe Legea 535, pe infractiuni de terorism. Unul dintre colegi ne-a spus ca in acest moment se afla doar 13 persoane arestate, in contextul in care acuzatiile sunt de mii de persoane ascultate, lucru pe care l-ati vazut in spatiul public", a adaugat seful Comisiei SRI.Claudiu Manda a precizat ca solicitarea comisiei catre SRI ar urma sa fie facuta miercuri.