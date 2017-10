Liviu Plesoianu a intrebat-o pe Laura Codruta Kovesi, in timpul dezbaterii anticoruptie de la Bruxelles, daca a fost acasa la Gabriel Oprea in seara dinaintea alegerilor din 2009

Raspunsul sefei DNA a fost: "In Romania, procurorii sunt independenti si in tot ceea ce am facut am respectat legea si codul deontologic.""Ca membru al comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 nu am reusit sa va conving sa veniti la Parlament. M-am deplasat, dupa cum sunt sigur ca stiti, si in fata DNA. Nici decizia CCR, care spune clar ca aveti obligatia de a va prezenta in fata unei comisii de ancheta, in baza cooperarii loiale intre institutii, nu v-a convins. In primul rand vreau sa va multumesc dumneavoastra, organizatorilor, pentru sansa extraordinara de a ma afla in sfarsit in aceeasi incapere cu doamna Kovesi. Ca procuror general al Romaniei in 2009, ce ati cautat, ce ati facut in seara alegerilor prezidentiale acasa la un om politic, alaturi de alti oameni politici si alaturi de sefii SRI? Si, de asemenea, de ce in 2014 ati mintit poporul roman cand ati spus ca dumneavoastra niciodata nu v-ati intalnit cu un politician in timpul liber", a intrebat-o Plesoianu pe Kovesi, potrivit Antena3.ro Plesoianu i-a mai intrebat pe participantii la dezbaterea de la Bruxelles: "Daca in spatiul public s-ar afla ca procurorul general al tarii dvs., in seara alegerilor prezidentiale, s-a deplasat acasa la un om politic care avea sa devina ministru in cateva zile, intr-un loc unde mai erau si alti politicieni, consultanti politici si primii doi oameni din serviciul secret. Toti, fie numiti de presedintele care candida pentru un nou mandat, fie politicieni aflati in tabara acestuia. Acel procuror general despre care ati afla acea informatie, s-ar mai afla in functie? Societatea civila din tara dvs. i-ar cere sa demisioneze?"Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a tinut marti un discurs in cadrul conferintei cu tema "Lectii de invatat din Romania: schimb de bune practici intre autoritatile anticoruptie din Romania si Ucraina", organizata la Bruxelles de Parlamentul European.