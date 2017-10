Ai plete, ai barba, n-ai ce cauta la liceu. Peste 20 de elevi ai unui liceu din Cluj au fost exclusi de la cursuri si trimisi la frizer de director

Semnalul de alarma a fost tras de un elev al institutiei de invatamant:"Astazi , eram la ora de chimie , stateam linistit si imi vedeam de treaba mea , deodata intra marele Dom¬ Director la mine in clasa. Din cauza parului meu "indecent de lung" am fost scos de la ora , ajungand in curte ma aflu alaturi de inca 20-25 de elevi din scoala (baieti) cu par lung sau barba asteptand sa fim scosi din scoala. Da , ati citit bine , pentru ca avem parul lung sau barba am fost scosi din perimetrul liceului", a scris Tudor Helgiu pe pagina sa de facebook."Eu nu le-am aplicat sanctiuni. Am inteles ca au venit din vacanta cu tot felul de tinute si coafuri, dar i-am rugat sa isi aduca la un nivel decent tinuta scolara. Am facut chiar un careu in urma cu doua saptamani in care le-am adus la cunostinta aceste lucruri, iar azi dimineata am trecut prin clase. Copiii erau la fel. Am dat chiar si dispozitie dirigintilor sa le spuna sa isi aranjeze parul si barba. Maine dimineata am convocat parintii elevilor pentru a dezbate mai larg problema", a spus directorul. Petrica Daniel Tintelecan pentru transilvaniareporter.ro.