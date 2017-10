CSM considera ca afirmatiile lui Valer Dorneanu aduc atingere independentei justitiei, dar respinge sesizarea Inspectiei Judiciare in acest caz

Articol actualizat

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins propunerea de sesizare a Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari in legatura cu apararea independentei sistemului judiciar, potrivit competentei stabilite de lege, fata de declaratiile domnului Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, declaratii facute in cadrul interviului difuzat pe postul de televiziune B1 TV, la data de 07.10.2017. (9 respingere, 6 admitere, 2 nule). Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca declaratiile domnului Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, facute in cadrul interviului difuzat de postul de televiziune B1 TV, la data de 07 octombrie 2017, referitoare la aspecte privind hotararile judecatoresti ale instantelor, sunt de natura a aduce atingere independentei sistemului judiciar si a decis emiterea unui comunicat in acest sens. (12 da, 5 nule)", se arata in decizia de marti a CSM Declaratiile care au generat criticile CSM au fost facute de Dorneanu intr-un intrerviu la B1TV, unde acesta a spus: "Sa nu se supere colegii mei din justitie, dar nu as vrea sa numar in cate cazuri se simte influenta politica asupra unor hotarari judecatoresti comune si in cate la noi". In interviul acordat la inceputul lunii octombrie, Dorneanu s-a referit si la dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman. La un moment dat, Valer Dorneanu l-a intrerupt pe reporter si a continuat: "...dosarul in care e acuzat ca a angajat niste persoane la... Pai ce, asta-i coruptie? Asta-i abuz in serviciu"."Am solicitat apararea independentei sistemului judiciar si insist sa analizati cu maxima atentie. Declaratiile nu sunt izolate, de data aceasta sunt ale presedintelui CCR. Personal, aveam pretentii mult mai mari. Mi se par foarte grave aceste afirmatii. (...) Indicatii generice cum ca exista hotarari judecatoresti din care transpare opinia politica mi se par absolut revoltatoare. Nu as vrea ca nimeni niciodata sa inteleaga ca judecatorii romani fac politica prin actul care constituie menirea existentei noatre. Este absolut revoltatoare aceasta declaratie din partea presedintelui CCR", a declarat marti Bogdan Mateescu, membru al CSM, cel care a si solicitat suplimentarea ordinii de zi cu acest subiect.