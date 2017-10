Discurs al Laurei Codruta Kovesi la Parlamentul European: Actiunile DNA pot avea efect durabil doar daca sunt dublate de actiuni preventive desfasurate de celelalte institutii si autoritati ale statului

Prezentarea facuta de procurorul sef al DNA a continut referiri la caracteristicile Directiei Nationale Anticoruptie, rezultatele obtinute in ultimii 10 ani de procurori in combaterea marii coruptii, premisele care au facut posibila activitatea institutiei si sprijinul constant al Comisiei Europene, dar si referiri si la obstacole si vulnerabilitati care pun in pericol buna functionare a societatii si care pot fi inlaturate prin actiuni de preventie, arata DNA, intr-un comunicat."Principalele idei ale prezentarii:Eficienta activitatii DNA din ultimii 10 ani este demonstrata prin:- Numarul dosarelor finalizate cu succes a crescut de la an la an, precum si importanta functiei persoanelor investigate- Numarul persoanelor trimise in judecata de DNA s-a triplat- Numarul persoanelor condamnate de instantele de judecata in dosarele DNA a crescut de peste 5 ori (in 2006 au fost 155 persoane condamnate, iar in 2017 au fost 870 persoane condamnate)- Din 2006 pana in prezent DNA a dispus trimiterea in judecata a 99 de demnitari- Rata condamnarilor s-a mentinut in mod constant la peste 90%- Din 2013 pana in prezent, DNA a indisponibilizat peste 2 miliarde de euro astfel incat produsele infractiunilor sa poata fi recuperate.Caracterul eficient, obiectiv si nepartinitor al anchetelor efectuate de procurorii DNA a fost remarcat in Rapoartele anuale ale expertilor europeni in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare.DNA este prezentata drept unul dintre cele 5 exemple de bune practici la nivelul Uniunii Europene (Raportul anticoruptie al Uniunii Europene publicat in 2014).Increderea de care DNA se bucura este un argument puternic care responsabilizeaza si, in acelasi timp, arata ca societatea romaneasca este una matura, capabila de gandire critica si astfel, greu de influentat.DNA va continua cu aceeasi fermitate si consecventa aplicarea cu rigoare a legii si asigurarea unui act de justitie corect si echilibrat."