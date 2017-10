Peste 60 de ONG-uri ii cer premierului Mihai Tudose sa renunte la modificarea legilor justitiei

Printre argumentele invocate de ONG-uri se numara avizul negativ al CSM dar si faptul ca "aproape 4000 de magistrati, nominal, au cerut retragerea proiectului".Iata mai jos scrisoarea adresata premierului Mihai Tudose si ministrului Justitiei, Tudorel Toader:"Catre Guvernul RomanieiDomnului Prim-ministru Mihai Tudose,Catre Ministrul Justitiei,Domnului profesor univ. dr. Tudorel Toader,Stimate domnule Prim-Ministru al Romaniei,Stimate domnule Ministru al Justitiei,Am luat act de intentia Ministerului Justitiei, exprimata in data de 23 august 2017, de a propune Guvernului Romaniei un proiect de lege pentru modificarea pachetului de legi privind justitia ¬ Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.De asemenea, am luat cunostinta de modificarile propuse de Ministerul Justitiei prin proiectul aflat in prezent in procedura de avizare. Fata de continutul acestuia, prin prezenta cerere formulata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, organizatiile semnatare din Romania si diaspora va solicita in mod ferm retragerea proiectului de lege si reluarea dezbaterilor cu privire la caile de eficientizare a justitiei.Astfel, ca o conditie pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, justitia romana a fost reformata in anii 2004-2005. Atunci s-a consolidat din punct de vedere normativ independenta justitiei si a avut loc separarea administrativa si functionala a Ministerului Justitiei de Consiliul Superior al Magistraturii. Incepand de atunci CSM a preluat gestionarea carierei magistratilor, inclusiv a atributiilor de control asupra activitatii acestora si asupra managementului instantelor si parchetelor si tot in acea perioada s-a infiintat Directia Nationala Anticoruptie. Gratie acestor modificari esentiale si, astfel, magistratii avand securizata cariera in fata influentelor politicului, s-a ajuns la solutionarea unor cauze cu persoane avand pozitii importante in Romania, iesind astfel la iveala coruptia sistemica din cadrul institutiilor si autoritatilor publice.Ulterior, increderea cetatenilor romani in justitie a crescut in mod constant in ultimii 10 ani. In scurt timp, Romania a devenit model regional si european de lupta impotriva coruptiei la nivelul institutiilor judiciare. De altfel, rezultatele pozitive ale acesteia au fost subliniate in rapoartele intocmite de Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, mai ales in ultimii trei ani. Drept urmare, suntem constienti ca in prezent nu este nevoie de o noua reformare, ci de o imbunatatire a organizarii justitiei in vederea eficientizarii sale. Aceste ajustari trebuie insa discutate in mod real cu magistratii si societatea civila. Reamintim ca - in final - societatea romaneasca in ansamblu este beneficiara actului de justitie.Fata de proiectul postat pe site-ul Ministerului Justitiei, organizatiile semnatare nu pot fi de acord cu prevederi care sa permita controlul magistratilor de catre organisme aflate in subordinea politicului, care sa intareasca pozitia ministrului in decizia politica cu privire la cariera magistratilor procurori de la varful Ministerului Public, a DNA si a DIICOT, care sa duca la crearea unor structuri distincte pentru urmarirea penala doar a magistratilor sau care sa inlature sansele ca tinerii sub 30 ani sa fie promovati in sistemul judiciar. Romania are nevoie de stabilitate institutionala a sistemului juridic. Or, noi credem ca modificarile propuse exprima de fapt intentiile reale ale Ministerului Justitiei de recreare a unor parghii de control asupra justitiei si ca ele, de fapt, vulnerabilizeaza intregul proiect.In conditiile in care Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ acest proiect de lege si aproape 4000 de magistrati, nominal, au cerut retragerea proiectului, credem ca se impune ca opinia specialistilor sa fie ascultata, precum si organizarea unor dezbateri autentice cu privire la aspectele ce trebuie promovate.Mai mult, fata de interesul sporit manifestat de societatea civila in legatura cu functionarea sistemului judiciar, credem ca prealabil oricarei modificari structurale este nevoie de discutii ample in special cu organizatiile ce au drept obiectiv reforma justitiei si drepturile omului. Orice modificari se intentioneaza, ele trebuie sa duca la o consolidare a independentei justitiei si la continuarea luptei impotriva coruptiei pe coordonatele reformei incepute in 2004-2005".Asociatiile si grupurile civice semnatare:1. Aradul Civic, membra a retelei civice Contract Romania2. Asociatia ACCEPT3. Activ Civic4. Ariergarda Timisoara5. ARAS - filiala Timisoara6. Asociatia pentru Dezvoltare GHEPart, Curtea de Arges7. Asociatia BAFI ("Bucuria de a fi"), Radauti8. Asociatia ARAS9. Asociatia Culturala Diogene10. Asociatia Civica si Umanitara Mana Ajutatoare11. Asociatia PRODEMOCRATIA12. Asociatia SPICC13. Asociatia Studentilor la Drept, Iasi14. Asociatia Studentilor de la Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii15. Asociatia Tine de noi16. Canada Save Rosia17. CENTRAS - Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale18. Centrul de Actiune pentru Egalitate si Drepturile Omului (ACTEDO)19. Centrul Roman pentru Politici Europene20. CIVICA Iasi, membra a retelei civice Contract Romania21. Comunitatea Declic22. Consiliul Tineretului din Romania23. Coruptia ucide24. #Cuzavreadreptate Iasi25. Daruieste Viata26. ELSA Timisoara27. Evolutie in Institutie, membra a retelei civice Contract Romania28. Freedom House29. Frontline Club Bucharest30. Funky Citizens31. Geeks 4 Democracy32. Grupul de Dialog Social33. Grupul Stafeta Steagului Uniunii Europene34. Initiativa Craiova, membra a retelei civice Contract Romania35. Initiativa Romania, membra a retelei civice Contract Romania36. Initiativa Timisoara, membra a retelei civice Contract Romania37. LiderJust38. Liga Studentilor IASI39. Muresul Civic40. Oradea Civica, membra a retelei civice Contract Romania41. Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest Timisoara42. Institutul pentru Politici Publice, membra a retelei civice Contract Romania43. Platforma Romania 10044. Pieces of Heaven45. Protestari PRODEMOCRATIE Londra46. Radautiul civic47. #REZISTENTA, Bucuresti48. #Rezist Birmingham WMW49. #Rezist Bruxelles50. #Rezist Lyon51. #Rezist Milano, membra a retelei civice Contract Romania52. #Rezist Munchen53. #Rezist Paris54. #Rezist Torino55. #Resist Toronto56. #Rezist Zurich57. Romania As We Want It, Milano58. RomBel, Comunitatea Romanilor din Belgia59. Societatea Europeana pentru Justitie60. Societatea Timisoara61. SPICC62. Trei Compas63. Umbrela Anticoruptie Cluj64. Valea Jiului Society, membra a retelei civice Contract Romania65. Voci pentru Democratie si Justitie (VeDemJust), membra a retelei civice Contract Romania66. Go 4 Education