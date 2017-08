Departamentul de Stat al SUA aproba vanzarea catre Romania de sisteme americane de rachete HIMARS, in valoare de 1,25 mld. dolari, anunta Pentagonul

Agentia Pentagonului a precizat ca a notificat Congresul SUA despre posibila vanzare in cursul zilei de joi.Lockheed Martin este principalul contractor al sistemului de armament. Romania a cerut pana la 54 de dispozitive lansatoare de rachete cu inalta mobilitate si servicii si echipamente conexe, a precizat agentia intr-un comunicat.Statele Unite au aprobat deja vanzarea catre Romania a sistemului de racheta defensiv Patriot , in valoare de 3,9 miliarde de dolari.Luna trecuta, ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, a anuntat ca Romania va cumpara sisteme americane mobile de artilerie cu rachete HIMARS si va achizitiona inca 36 de avioane de vanatoare F-16 pana in 2022."Pe langa achizitia rachetelor Patriot, o sa incepem procedurile pentru achizitia sistemului de rachete HIMARS, cu precizarea ca ele nu vor fi achizitionate in acest an si nu vom face plati", a declarat Tutuianu.Conform planului de achizitii MApN aprobat de Parlament in primavara , Romania are in vedere achizitionarea unui sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare. Mai exact, 3 sisteme a 18 instalatii de lansare (54 instalatii de lansare) cu o valoare estimata la circa 700 de milioane de euro.este un sistem de artilerie reactiva, cu lansatoarele montate pe camioane, cu cate sase rachete de 227mm M270 sau cu o singura racheta MGM-140 ATACMS.Sistemul a intrat in dotarea fortelor ameriacane in 2005 si de atunci a mai fost achizitionat de Singapore, Iordania si Emiratele Arabe Unite.Pe langa aceasta noua achizitie, Tutuianu a mai precizat ca Romania va cumpara alte 36 de avioane de vanatoare multirol pana in 2022. Viitoarele avioane vin sa completeze flota actuala de F-16 - 9 intrate deja in dotare si 3 care vor veni in acest an din Portugalia.Tutuianu a mai precizat ca MApN va achitiona 30 de autobuze si 72 de microbuze si va decide asupra unei achizitii de camioane pentru transportul trupelor."Vom decide si daca putem face o achizitie directa de camioane pentru transportul trupelor sau daca vom proceda la o achizitie publica intr-o procedura simplificata. (...) 173 de bucati ne-am propus intr-o prima etapa", a spus Tutuianu.