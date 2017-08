Un maior din SRI, retinut de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri

Potrivit Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii de la Biroul Teritorial Arad au dispus, vineri, retinerea pentru 24 de ore a unui maior in cadrul Serviciului Roman de Informatii - Serviciul Judetean de Informatii Arad, pentru trafic de droguri de risc si de mare risc, in forma continuata si a unei alte persoane (P.E.), tot pentru trafic de droguri de risc, in forma continuata.Procurorii spun ca in perioada 11 - 16 august, la date diferite, maiorul SRI Ciprian Sabin Mares a vandut in doua randuri droguri de risc (100 de grame de cannabis), respectiv de mare risc (6 grame de cocaina), cu sumele de 2.050 de lei, respectiv 600 de euro (din care a primit 300 de euro).De asemenea, joi, orele 19.45-20.50, ofiterul de la Serviciul Judetean de Informatii Arad a vandut droguri de risc (100 de grame de cannabis), cu suma de 400 euro si 200 lei, respectiv a detinut droguri de risc (250 de grame de cannabis), fara drept si in scop de comercializare, in imobilul sau situat in municipiul Arad, el fiind prins in urma unui flagrant si a perchezitiei domiciliare.Cea de a doua persoana retinuta in acest dosar este acuzata de procurorii DIICOT ca vineri dimineata, intre orele 01.00-02.00, a vandut droguri de risc (300 de grame de cannabis), cu suma de 6.000 de lei, respectiv a detinut droguri de risc (100 de grame de cannabis), fara drept si in scop de comercializare, in autoturismul sau, fiind prins in flagrant de catre anchetatori.Vineri, procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Arad, impreuna cu ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, au facut patru perchezitii in judetul Arad, una dintre perchezitii fiind la sediul unei institutii publice, afauga DIICOT intr-un comunicat de presa.