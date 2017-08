MAE: Doi romani spitalizati dupa atacul din Barcelona au fost externati. Al treilea ranit roman este intr-o stare stabila

Conform ultimelor date obtinute de Consulatul General al Romaniei la Barcelona din partea autoritatilor spaniole, doua dintre cele trei persoane de cetatenie romana, ranite in urma atacului, au fost externate, fiind tratate doar in regim ambulatoriu.Mentionam ca al treilea cetatean roman ramane spitalizat, fiind vizitat de catre Consulul general al Romaniei la Barcelona.De asemenea, reprezentantul oficiului consular a avut discutii atat cu insotitorii cetateanului in cauza, cat si cu personalul medical, starea clinica a pacientului mentinandu-se stabila.In vederea consolidarii capacitatii de reactie operativa si de asistenta consulara a oficiului consular roman din Barcelona, o echipa consulara mobila avand in componenta un consul si un functionar consular din cadrul Consulatului Romaniei la Castellon, precum si atasatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei Romaniei la Madrid s-a deplasat la Barcelona in cursul acestei dimineti.