In Romania au fost confirmate, in ultima saptamana, 310 cazuri noi de rujeola

Dintre acestea, au fost 32 de decese, inregistrate astfel: opt in judetul Timis, sapte in Dolj, sase in Arad, trei - Caras Severin, cate un deces in Bihor, Cluj, Calarasi, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures si Bucuresti.S-au inregistrat cazuri de rujeola in 41 de judete, cele mai multe - 1.226 - in judetul Timis, 1.111 in Caras-Severin si 1.014 in Arad.Proiectul de lege privind organizarea si finantarea activitatii de vaccinare a populatiei in Romania a fost adoptat, miercurea trecuta, de Guvern. Proiectul a fost transmis Parlamentului spre dezbatere si adoptare. Actul normativ ar urma sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare, iar pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeola (pojar), boala este mortala, informeaza INSP. Vaccinul impotriva rujeolei (pojarului) protejeaza copiii impotriva acestei boli.In Romania, 9 din 10 parinti isi vaccineaza copiii, se mai arata pe site-ul Institutului.