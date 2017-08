Liviu Pop: Elevii de clasa a V-a nu vor avea manuale in primele doua luni de scoala

Pana acum, Liviu Pop a sustinut in multe randuri ca toti elevii, inclusiv cei de la clasa a V-a, vor avea toate manualele in 11 septembrie."Lucram la solutii. Saptamana viitoare fac informarea in Guvern. Va trebui sa luam niste decizii la nivel de minister, pentru ca sunt partasi la neregulile din licitatii. Mai pe romaneste, toate manualele cu exceptia clasei a V- a sunt deja in scoli. La clasa a V-a, pentru primele doua luni avem solutia de rezerva, cu indrumarele pentru fiecare elev, in asa fel incat, odata cu finalizarea contestatiilor pe care editurile le-au facut, sa integram manualele in timpul anului scolar", a declarat ministrul Educatiei.Premierul i-a cerut lui Liviu Pop sa-i explice care sunt problemele legate de manualele pentru clasa aV-a."Ce e deosebit la manuale, au copertile mai groase?", a intrebat Tudose."Anul trecut, in noiembrie, trebuiau finalizate programele scolare pentru clasa a V-a, Guvernul tehnocrat nu le-a facut, le-a prelungit pana in martie anul acesta, iar in martie, cand puteam lua o decizie de rezolvare a problemei, nu am luat decizia din cauza unei dezinformari din Ministerului Educatiei, lucru pe care o sa-l finalizam saptamana viitoare prin eliminarea acelor persoane care au dus la o decizie proasta din partea ministerului", a precizat Pop, afirmand ca persoana responsabila e "una cu demnitate".