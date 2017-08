Carmen Dan: Vrem sa demaram o campanie pentru romanii din afara tarii, isi pot face pasapoarte si la consulatele din strainatate

Carmen Dan a afirmat ca Ministerul de Interne, cu ajutorul Ministerului de Externe, vrea sa demareze o campanie in comunitatile de romani din afara tarii."Intentionam sa demaram o campanie in comunitatile de romani din afara tarii, sens in care solicitam si sprijinul MAE. Noi am facut cunoscut faptul ca cetatenii aflati in afara pot sa se adreseze si sa depuna documente si la consulate, dar daca ei nu vin la consulate sa-si faca pasapoarte, propunerea noastra este sa mergem noi catre ei", a declarat Carmen Dan, in debutul sedintei de Guvern."Astfel, vrem sa mai reducem din presiunea depusa pe serviciile de eliberare din tara", a adaugat ministrul de interne.