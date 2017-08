Victimele atacului de pe Las Ramblas sunt din 24 de tari. O fetita de trei ani a murit. 26 dintre raniti sunt francezi

Cea mai tanara victima a atacului din Barcelona este o fetita de 3 ani, ce a murit la scurt timp dupa ce a ajuns la spital. De asemenea, o fetita de sase ani este intr-o stare grava in spital.Trei dintre morti ar fi germani. Ministrul belgian de externe, Didier Reynders a confirmat ca a murit si un belgian.Franta a anuntat ca 26 dintre cetatenii sai au fost raniti, cel putin 11 avand rani serioase.Patru cubanezi au fost raniti in atacul de pe Las Ramblas si unul in atentatul din Cambrils.Potrivit MAE, trei romani au fost si ei raniti.Doi australieni au fost raniti: doi sunt in spital intr-o stare grava, dar stabila, iar doi au fost tratati si externati. Au ajuns la spital si doi taiwanezi.Printre raniti mai sunt trei olandezi si o grecoaica si cei doi copii ai ei. Un hong-konghez, un american si un irlandez au suferit rani minore.