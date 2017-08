Instanta a cerut o expertiza care sa arate daca tortionarul Visinescu poate fi tratat in inchisoare

Visinescu a facut o cerere de intrerupere a pedepsei pe motive medicale si nu a fost prezent in sala de judecata.La termenul de vineri, avocatul lui Visinescu a depus dosarul medical al clientului sau, dupa care judecatorul a pus in discutie efectuarea unei expertize medico legale care sa precizeze daca Visinescu sufera de o boala care nu poate fi tratata in regim de detentie.Aparatorul acestuia a declarat ca este de acord cu aceasta expertiza si a mai precizat ca in acest moment, fostul comandant de penitenciar are nevoie de insotitor permanent.Urmatorul termen a fost stabilit pentru 12 septembrie, pana cand ar trebui sa fie gata si expertiza dispusa de instanta.Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, a fost condamnat definitiv, in 10 februarie 2016, la 20 de ani de inchisoare in dosarul in care a fost gasit vinovat de crime impotriva umanitatii, decizia fiind o premiera din punct de vedere judiciar. Visinescu este primul inculpat care a fost condamnat pentru fapte comise cu peste 50 de ani in urma.