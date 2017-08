Scandal cu focuri de arma intre doua familii de romi din Lugoj, ce ar fi pornit de la neplata unei taxe de protectie

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Timis, Ionut Sarbu, a declarat pentru News.ro ca un conflict a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, intre doua familii de romi din Lugoj."S-a facut uz de arma letala. O persoana necunoscuta a tras focuri de arma spre o poarta a unei case. Politistii au intocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma letala fara drept. In prezent, se fac cercetari in vederea identificarii autorului. Nu au existat victime", a spus Ionut Sarbu.Potrivit politistilor care au intervenit in acest caz, scandalul ar fi izbucnit ca urmare a neplatii unei taxe de protectie in valoare de 20.000 de euro, dar si a unui imobil din oras.