MAE: A fost identificat un al treilea roman ranit in Barcelona

Potrivit acelorasi surse oficiale, si acest cetatean roman este spitalizat, stare sa nefiind grava.Operatiunea de identificare a victimelor si cetateniei ranitilor este un proces complex aflat in desfasurare, situatia fiind una care se schimba de la un moment la altul, adauga MAE.Informatii actualizate vor fi transmise pe tot parcursul evolutiei situatiei, pe masura obtinerii de date oficiale de la autoritatile locale. Mentionam ca, in contextul operatiunilor antiteroriste aflate in desfasurare, circulatia in regiune si accesul in unitatile publice este momentan restrictionat de catre autoritati.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular din Barcelona +34 661 547 853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34 649 656 032.Celula de criza a MAE isi continua activitatea, iar Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General al Romaniei la Barcelona sunt pregatite sa acorde intreaga asistenta consulara posibila, se mai spune in comunicatul ministerului roman de externe.