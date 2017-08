Barcelona, un oras fantoma

Corespondenta din Barcelona

Zona in care a avut loc atentatul a fost blocata oricarui civil. Pe cei pe care atentatul i-a surprins in zona, in baruri, restaurante sau hoteluri, politia i-a obligat sa ramana pe loc ore in sir. Undeva dupa ora 1 noaptea, asa arata zona din apropiere de Piata Catalunya.Sute de turisti asteptau de mai bine de 6 ore fie sa revina la hoteluri, fie stateau cu bagajele si valiza pregatite sperand sa se apropie macar de hotelurile unde aveau rezervari. Politia a inceput sa organizeze grupuri de 20 de persoane, pe care le escorta pana la hoteluri, cu avertizarea clara ca odata intrati in hotel nu vor mai iesi.Pentru cei care cunosc Barcelona, astfel de imagini sunt ciudateNici un zgomot pe strazile pline de muzica si viata zi si noapte. Centrul Barcelonei e paralizat.Timpul trece si numarul oficial al ranitilor deja a trecut de 100. Al mortilor a ramas in jurul orei 2 noaptea la 13. E clar ca majoritatea victimelor si a ranitilor sunt turisti. In primele imagini dupa atac se puteau vedea tineri si tinere de diferite nationalitati. Desi noaptea parea ca a adus linistea, vestile continua sa apara. Patru teroristi au fost impuscati intr-o localitate din apropiere de Barcelona, in Cambrils...Cand autoritatile vor avea imaginea completa a evenimentelor ne vom da seama de amploarea atentatului si, mai ales, care ar fi fost bilantul daca plan teroristilor ar fi functionat.