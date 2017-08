Misterul incidentului de pe Avinguda Diagonal: Un barbat a fost gasit injunghiat pe locul din dreapta al unei masini ce sparsese un baraj rutier din Barcelona

Afirmatia este acum pusa la indoiala, noteaza The Guardian.Ministrul de interne catalan, Joaquim Forn a declarat in aceasta dimineata ca barbatul - identificat drept proprietarul masinii - nu a murit din cauza gloantelor.La Vanguardia scrie ca acesta a murit, de fapt, din cauza ca a fost injunghiat si ca nu era pe scaunul soferului.Publicatia citata afirma ca politia il cauta pe cel care conducea masina si avanseaza posibilitatea ca barbatul sa fi fost totusi implicat in atacul din Las Ramblas.Potrivit unor informatii, o masina a spart un baraj rutier de pe Avinguda Diagonal, in sudul Barcelonei, ranind un politist, iar masina a fost gasita in orasul Sant Just Desvern, la cativa kilometri de oras.Barbatul mort din masina, a carui identitate nu a fost dezvaluita, era proprietarul autovehiculului si nu avea antecedente penale, ceea ce sugereaza ca a fost rapit iar rapitorul sau a fugit. Nu exista insa confirmari oficiale.