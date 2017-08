Canicula in toata tara, vineri si sambata 

In intervalul mentionat, vremea va fi calduroasa in toate regiunile, local caniculara vineri (18 august) in regiunile sudice si sud-vestice, iar sambata (19 august) in toate zonele de campie si de podis.Se vor inregistra temperaturi maxime de 34...36 de grade, iar in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei, izolat chiar 37 de grade.Indicele temperatura-umezeala (ITU) local va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati in special in Campia Romana si in Campia de Vest.In cursul zilei de duminica 20 august in sudul, centrul si estul tarii vremea se va mentine calduroasa, pe arii restranse caniculara, cu temperaturi maxime de 34-35 de grade.In regiunile vestice instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, iar temperatura va fi in scadere.