Atac terorist la Barcelona. MAE: Doi romani au fost raniti in atentatul de joi. Starea lor este stabila

Oficialii anuntasera joi seara ca un singur roman a fost ranit in atentat."Potrivit ultimelor informatii obtinute de catre Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General al Romaniei la Barcelona, printre persoanele ranite in urma atentatului terorist din Barcelona a fost identificata o a doua victima de cetatenie romana. Aceasta a fost transportata si internata la un spital din regiune pentru ingrijiri medicale de specialitate, starea sa actuala fiind stabila", scrie in comunicatul MAE.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular din Barcelona +34 661 547 853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34 649 656 032.

Celula de criza a ministerului de Externe isi continua activitatea, iar Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General al Romaniei la Barcelona sunt pregatite sa acorde intreaga asistenta consulara posibila.